Dupla é presa com 850g de cocaína no Aroeira

As duas mulheres foram presas após a polícia encontrar no interior da residência cerca de 850 gramas de cocaína.

Parte da droga ainda estava em processo de secagem.

A policiais da Força Tática do 1° Batalhão informaram que ao chegar no local que já é conhecido como ”boca de fumo”, avistaram uma das mulheres em atitude suspeita e ao fazer a revista pessoal foi encontrado 90g do entorpecente dentro de sua mochila.

Na sequência a polícia solicitou um revista na residência e no interior da casa encontraram o restante da droga ainda secando.

As duas receberam voz de prisão e foram encaminhadas para a Delegacia de Flagrantes com o apoio dos Polícias do GIRO.

De acordo com os policiais , uma das mulheres já tem passagem pela polícia.

