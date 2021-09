Dupla acreana é vice-campeã da segunda etapa do Circuito Amazônia de Vôlei de Praia

- Publicidade-

Apesar de não terem conseguido conquistar o primeiro lugar, as acreanas conseguiram colocar o Acre no pódio pela primeira vez no Circuito Amazônia desta temporada

A dupla acreana Ynara Fernandes e Maria Eliane foi vice-campeã na segunda etapa do Circuito Amazônia de Vôlei de Praia, disputada no último fim de semana, em Boa Vista/RR.

Na fase de classificação, Ynara e Maria venceram as equipes de Amazonas e Tocantins, por 2 sets a 0, mas acabaram derrotadas pela dupla rondoniense pelo mesmo placar, enquanto na semifinal, a dupla enfrentou a equipe de Boa Vista, e a vitória veio no set de desempate: 2 sets a 1 com parciais 21 x 13, 19 x 21 e 15 x 13.

“[Foi] gratificante. Levar o nosso Estado ao pódio é fazer valer a pena todo esforço nos treinamentos. Agora é treinar em cima dos nossos erros e baseado nas duplas participantes da competição”, relatou Ynara Fernandes.

Acre no pódio

Apesar de não terem conseguido conquistar o primeiro lugar, as acreanas conseguiram colocar o Acre no pódio pela primeira vez no Circuito Amazônia desta temporada. Na primeira etapa, as acreanas Quemile e Adelaide ficaram com a quarta posição. Já no naipe masculino a melhor classificação foi o quarto lugar.

A próxima etapa do Circuito deve ser realizada no Estado de Tocantins, mas a data ainda não foi confirmada.