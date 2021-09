Dupla acreana de sertanejo universitário lançam 1º EP da carreira

- Publicidade-

A dupla Dely e Diely lançou, no último 27 de agosto, o primeiro Extended Play (EP) da carreira, disponível em todas as plataformas digitais de streaming. Naturais de Cruzeiro do Sul, as irmãs, que moram em São Paulo (SP), gravaram 14 músicas de autoria própria.

O EP “Dely & Diely (Vol. 1)”, lançado sob o selo da gravadora Top Music da Universal Music Brasil, contém seis faixas e duas destas já possuem videoclipes, dirigidos por Bruno Mascaro. Os singles “Meu Cachorro” e “Vou Te Deixar Ir” foram escritos pela dupla e produzidos por Kaskavel, Marquinhos CD e DJ Juninho Portugal, ex-integrante e ex-produtor da banda Djavu.

“Não foi nada fácil chegarmos aqui, saímos do Acre e moramos em Rondônia, Mato Grosso e as oportunidades foram aparecendo. No ano passado, pessoas que conheciam nosso trabalho, fizeram indicações para gravadoras e fomos chamadas para gravar. Nos mudamos para São Paulo e passamos quatro meses trabalhando no projeto”, conta Diely.

A dupla conta que foram enganadas várias vezes, mas que nunca desistiram e, hoje, estão realizando um sonho. “Passamos por muitas provas para lançarmos nosso trabalho, fomos enganadas diversas vezes, mas agora conseguimos lançar dois clipes, dos 14 que fizemos, e toda sexta-feira vamos divulgar uma música nova nas plataformas digitais”, afirmam.

As irmãs, agora, têm como meta crescerem profissionalmente para servirem de inspiração e mostrarem para os acreanos que vale a pena lutar pelos seus objetivos. “Não importa onde você nasceu, basta colocar Deus em primeiro lugar, acreditar e correr atrás de seus sonhos”, diz Diely.

Na última sexta-feira, 3, a dupla lançou a música “Vou te deixar ir”, no YouTube. O vídeo já possui mais de 2 mil visualizações na plataforma.

https://www.youtube.com/watch?v=VHamjUq7wwE