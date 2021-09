Duas pessoas são presas pelo crime de desmatamento ilegal em Senador Guiomard

- Publicidade-

Durante uma ação integrada entre o Batalhão de Policiamento Ambiental e o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado (Deracre), foram presas duas pessoas pelo crime de desmatamento ilegal. A ação ocorreu no sábado, 11, no município de Senador Guiomard.

A PM informou que na área além dos dois suspeitos presos em flagrante, foram apreendidos dois tratores de esteira, em plena atividade.

Segundo informações divulgadas pela assessoria da Polícia Militar, o maquinário era utilizado para fazer o raleamento do sub-bosque da vegetação nativa, prática comum, realizada na tentativa de esconder o desmate da fiscalização por imagem de satélite.

Os suspeitos devem agora devem ficar à disposição da justiça acreana para os devidos procedimento cabíveis.