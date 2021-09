Duas mulheres e um homem são mortos no Alfredo Nascimento – VEJA VÍDEOS

- Publicidade-

MANAUS-AM | Por volta das 15h30 desta quarta-feira (15), três pessoas foram mortas na rua Carlos Souza e rua 1, que ficam no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus.

As vítimas e assassino estavam no mesmo veículo, um carro Uno Vivace de cor cinza, placas PHC-7189. O atirador estaria no lado direito do banco de trás, no meio estaria uma criança de 5 anos que era filha de Dulcineia dos Santos Lopes e Dulcineia estaria no lado esquerdo do banco de trás.

Na frente estavam Ana Paula Costa de Oliveira no banco do passageiro e Júlio César Iunier Ferreira, de 41 anos, era o motorista. Ao pararem o veículo na rua 1, o atirador teria disparado contra o rosto de Dulcineia que estava com ele no banco de trás, depois contra Júlio César que estava dirigindo o veículo e Ana Paula, teria saído do carro e correu para a rua Carlos Souza, quando foi baleada e caiu morta. Já a criança, que presenciou tudo, foi poupada.

O Delegado do 13° Distrito Integrado de Polícia (13° DIP), contou que o atirador após cometer o triplo homicídio saiu caminhando com a arma em punho por uma rua no bairro Alfredo Nascimento.

Ana Paula, a que tentou fugir, recebeu 2 tiros, um na nuca e outro na costa. Dulcineia foi atingida do lado direito do nariz e Júlio César próximo do ouvido direito.

Consta no nome de Júlio Cesar no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), um processo pelo crime de formação de quadrilha no ano de 2013 e no nome de Ana Paula, um processo pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2018.



