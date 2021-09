Duas cidades do Acre sofrem surto de diarréia entre julho e agosto

- Publicidade-

As cidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul estão em alerta após um surto de diarreia registrado no final do mês de julho e agosto. Para se ter uma ideia, só em Tarauacá, entre os dias 25 de julho e 30 de agosto foram confirmados 457 casos da doença.

A semana epidemiológica 32 registrou 106 casos. O pico do surto de diarreia na terra do abacaxi gigante registrou 122 casos na semana epidemiológica 33. Os dados assustam a Saúde Municipal, isso porque surto como estes são esperados a partir da 40 semana epidemiológica, quando se intensifica o calor na Amazônia acreana, que é por volta do início de setembro. O que se conclui é que este ano veio mais cedo o surgimento dos casos, que pode estar associado às altas temperaturas registradas em agosto.

Em Cruzeiro do Sul, o problema se repete. Nas duas últimas semanas, 115 pessoas procuraram as unidades de saúde com sintomas da doença e com um agravante: vômito.