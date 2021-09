Dono de açougue no Miritizal é preso após comprar carne roubada de boi abatido em Rodrigues Alves

- Publicidade-

A Polícia Civil prendeu neste sábado (4), A.C.L, dono de um açougue no Bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, por ter comprado carne de semovente domesticável de produção de procedência ilícita.

O furto que originou a prisão do empresário ocorreu durante a madrugada, numa fazenda no Município de Rodrigues Alves. Antes de transportar, o ladrão abateu o bovino e deixou um papel com o telefone do dono do açougue caído no local do crime.

O Delegado Rafael Távora do DEPATRI de Cruzeiro do Sul, soube da informação e compartilhou com o Delegado Obetânio, de Rodrigues Alves.

Uma equipe de investigadores de Rodrigues Alves foi destacada para averiguar a informação o que gerou a prisão em flagrante do dono do açougue e a recuperação da carne inteira do boi furtado, de aproximadamente 180kg, ao legítimo proprietário.

A ação foi conjunta e envolveu a Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Cruzeiro do Sul pelo DEPATRI e DRACO/DENARC, e das delegacias de Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

A prisão em flagrante foi efetuada pela equipe de Rodrigues Alves e lavrada pelo Delegado Rafael Távora do DEPATRI. Além da carne produto de crime, com o empresário foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

O empresário A.C.L dono do açougue foi encaminhado ao presídio e pode pegar uma pena, caso seja condenado, de dois a cinco anos.