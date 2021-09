Dono de açougue no AC compra boi furtado e vai preso após polícia achar n° do telefone dele no local do crime

- Publicidade-

Polícia informou que responsável pelo furto ligou para o empresário e ofereceu o boi já abatido. Ele foi encontrado e preso e a carne, cerca de 180 quilos, devolvida ao dono.

A Polícia Civil prendeu em flagrante o dono de um açougue no Bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, nesse sábado (4), após ele efetuar a compra de carne bovina furtada e o autor do furto esquecer o número de telefone dele anotado em uma folha de papel no local do crime.

Conforme informações da polícia, o furto que originou na prisão do empresário ocorreu na madrugada de sábado em uma fazenda de Rodrigues Alves, também no interior. Antes de transportar o animal, o suspeito abateu o bovino e deixou um papel com o telefone do dono do açougue, o que facilitou a identificação dele.

“Boa parte do sucesso da operação se originou da rápida comunicação da polícia e também de um erro do criminoso que esqueceu o número de telefone do empresário anotado em uma folha de papel no local do crime. Com essa informação, fomos ao local do crime e encontramos a carne do boi”, disse o delegado responsável pela investigação, Rafael Távora.

Após receber a informação do furto, o delegado Rafael Távora, de Cruzeiro do Sul, juntamente com a agentes delegacia de Rodrigues Alves, enviaram equipes ao local para averiguar a situação e acabaram prendendo o comerciante que foi encaminhado ao presídio da cidade, segundo informou o delegado.

“Com essa informação, fomos até o açougue e encontramos a carne do boi, aproximadamente 180 quilos, ou seja, boi abatido inteiro e devolvido ao dono”, acrescentou.

Além da carne produto de crime, com o empresário foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Távora disse que na delegacia, o empresário confessou a origem duvidosa da carne e que o vendedor, segundo ele um desconhecido, ligou durante a madrugada oferecendo o boi.

O delegado alertou ainda para que em casos como estes a vítima procure a polícia e caso o consumidor observe a venda de carne com preço muito abaixo do valor de mercado também deve desconfiar e denuncia.