Dois homens do Maranhão são presos pela PRF no Acre com quase 2 kg de cocaína

Durante uma fiscalização de rotina nesta sexta-feira, 3, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens que estavam transportando quase 2 kg de cocaína em um veículo na BR-364. A dupla não tem antecedentes criminais.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, os homens, um de 54 anos e outro de 50, são naturais de São Luiz do Maranhão. A equipe policial recebeu uma denúncia anônima dando conta que os envolvidos estavam vindo do município de Epitaciolândia, no interior do Acre, com destino a capital Rio Branco, de onde iriam tentar embarcar no Aeroporto Internacional em direção ao Maranhão.

Os policiais levaram mais de duas horas para encontrar a substância entorpecente no veículo. Durante a interrogação, os dois disseram que estavam no Acre para comprar ovos para revender em Rondônia.

De acordo com informações apuradas em alguns locais do país, um kg da droga chega a custar mais de R$ 180 mil reais. Ambos foram encaminhados à delegacia de polícia e devem ser encaminhados ao presídio da capital pelo crime de tráfico de drogas.