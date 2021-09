Disfarçados de advogados, rivais matam gângster durante julgamento

- Publicidade-

Dois rivais entraram no tribunal disfarçados de advogados e mataram a tiros um dos criminosos mais procurados da Índia durante seu julgamento em Nova Délhi. Jitendra Maan, de 30 anos, conhecido como “Gogi”, era julgado por dezenas de casos de homicídios, sequestros, extorsão e apropriação indevida de terrenos.

De acordo com informações do portal de notícias UOL, um vídeo divulgado nas redes sociais pelo jornalista Mahender Singh Manral, do “Indian Express”, mostrou o momento em que tiros foram ouvidos do lado de fora do tribunal.

No momento em que ouvem os tiros, as pessoas se assustam e os seguranças entram na sala. De acordo com o “Indian Times” foram realizados mais de 30 disparos. Os dois rivais foram mortos pela polícia no local. Além disso, um advogado também ficou ferido na ação.