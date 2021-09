Discussão familiar terminar com policial penal atirando duas vezes em cunhado

- Publicidade-

O incidente ocorreu na dentro de uma residência no bairro Tancredo Neves, quando o policial penal, Daniel Israel de Souza, 39 anos efetuou dois tiros no cunhado dele Francisco Charles Rodrigues Pereira, de 44 anos, que foi atingido nas duas pernas.

Segundo informações , o cunhado do policial, sofre de transtornos mentais, e na tarde de sábado, 18 teria iniciado uma discussão com o policial penal Daniel Israel, momento em que Francisco de posse de um pedaço de pau e uma facão (terçado), inventiu contra o policial que sacou da arma e efetuou um tiro na perna do cunhado com intuito de fazê-lo cessar a agressão, mas relatos de testemunhas informação aos policiais militares, que Francisco mesmo ferido continuou na tentativa de agredir o cunhado, que efetuou o segundo tiro, atingido a outra perna. Somente, após ser ferido nas duas pernas Francisco Charles foi imobilizado.

Parentes da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU, que foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

O policial penal, aguardou a chegada da Polícia Militar e foi conduzido a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA para a tomada de providências legais.