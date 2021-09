Direitos iguais: Agricultor queria serviço de máquinas da prefeitura em suas terras, mas foi preso por ordem do Prefeito de Plácido de Castro

- Publicidade-

Depois que soube dos benefícios realizados com máquinas da prefeitura nas terras da vereadora Socorro Formiga, no Ramal do 14 em Plácido de Castro, o Agricultor conhecido como Bahia solicitou os mesmos serviços e acabou preso pela PM.

O prefeito Camilo da Silva, de Plácido de Castro ,foi quem teria disponibilizado as máquinas para aquela região, onde um aterro foi feito nas terras da vereadora. Mas quando Bahia reivindicou também um aterro em seu curral, não foi atendido.

Revoltado, o homem fechou o ramal com seu veículo e pedaços de madeiras, e acabou sendo preso pela Polícia Militar daquele município.

Bahia queria ser também beneficiado com os serviços do maquinário da prefeitura, já que estas estavam fazendo serviços no ramal, inclusive das terras da atual vereadora Socorro Formiga, mas só o que recebeu foi voz de prisão dentro de sua propriedade.

Vídeo: