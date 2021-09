DHPP prende acusados de homicídio e apreende drogas, dinheiro, arma e munições

- Publicidade-

Uma ação de investigadores da Delegacia de Homicídios resultou na prisão de dois suspeitos de assassinato. A operação policial ocorreu na manhã desta sexta-feira, 10, no Bairro Vitória, em Rio Branco.

Os presos, identificados por C. do N. M., de 29 anos, e I. P. de O., de 24 anos, são investigadores pela morte de Dangêla Maria de Souza, de 53 anos. A dona de casa foi morta na madrugada do dia 10 de janeiro do ano passado em residência no bairro Vitória.

Durante a ação, os investigadores da Homicídios apreenderam uma pistola 380, 21 munições intactas, quase 4 quilos de entorpecentes, três balanças de precisão e material utilizado para embalar e refinar entorpecente.

Os policiais da DHPP apreenderam também R$ 8.100,00 em dinheiro. A droga estava enterrada no fundo do quintal de uma residência. Os acusados foram encaminhados para a sede da DHPP.