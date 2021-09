Dez cidades do Acre estão em alerta máximo com aumento de casos de diarreia, aponta levantamento

Ao G1, a chefe do núcleo, Débora dos Santos Gonçalves, explicou que, normalmente, esses casos são registrados a partir da semana epidemiológica 40, que é no início de outubro, contudo, este ano algumas cidades apresentaram casos dez semanas antes.

Esse é o caso de Tarauacá, no interior do estado. O município é um dos que está em alerta máximo e soma 457 casos de diarreia entre 25 de julho a 30 de agosto. Outra cidade na mesma situação é Cruzeiro do Sul, município vizinho.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul, 80% dos atendimentos são de pessoas com diarreia e vômito. Nas últimas duas semanas, a unidade registrou uma média diária de 115 pessoas atendidas com os sintomas.

“Foram várias equipes já para os municípios esta semana, na verdade, desde à semana 30 que estamos indo e fazendo o trabalho e plano de ação para justamente baixar os casos. Fazemos o trabalho de conscientização com a população, a coleta tanto de material dos pacientes e de água para identificarmos o que está acontecendo”, destacou Débora.

A profissional acrescentou que ainda não há uma suspeita referente ao surto nas cidades. Ela disse que aguarda o resultado dos exames e laudos para saber o que tem acontecido. Além das campanhas educativas e preventivas, Débora falou que os pacientes que procuraram uma unidade de saúde com os sintomas são acompanhados pelos agentes de saúde.