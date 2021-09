Detran publica resultado preliminar de Processo Seletivo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), torna público nesta segunda-feira, 27, o resultado preliminar do Processo Seletivo para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para a autarquia estadual de trânsito.

O candidato pode consultar o resultado preliminar das provas objetivas realizadas no dia 12 de setembro por meio do endereço http://www.access.org.br/detran-ac. O resultado definitivo das provas deverá ser divulgado no dia 6 de outubro.

O processo seletivo, regido pelo Edital Seplag/Detran nº 01, publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 9 de julho de 2021, destina-se a selecionar candidatos para o provimento temporário de vagas nos cargos de nível médio (Orientador de Trânsito e Técnico Administrativo Vistoriador) e superior (Examinador de Trânsito), visando suprir as necessidades do Detran.