Detran promove novo Leilão de veículos no mês de outubro em Brasiléia

- Publicidade-

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) publicou na edição do Diário Oficial do Acre (DOE) da última sexta-feira, 24, o edital que normatiza a realização do leilão online dos veículos retidos na 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Brasileia.

A visitação dos lotes poderá ser feita cumprindo-se todas as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, de 27 de setembro a 1° de outubro, no depósito de veículos da 6ª Ciretran, situado na Rua 12 de Outubro, nº 635, Bairro Três Botequins, em Brasileia, das 8 às 13 horas.

Os pré-lances poderão ser ofertados até o momento do início do leilão virtual, quando os interessados poderão cobrir os valores ofertados anteriormente. Caso não se registre novos lances para o lote em apresentação, o pré-lance de maior valor arremata o bem.

Os bens serão vendidos à vista, no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao leiloeiro ou ao Detran qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos, reposição de peças com defeitos ou ausentes, ou mesmo providências quanto à retirada e transporte dos bens vendidos.

Os lances deverão ser iguais ou superiores ao valor da avaliação e, em suas sucessões, a diferença não poderá ser inferior a R$ 200,00 (automóveis) e R$ 100,00 (motocicletas).

Vale lembrar que, além do valor de arremate, quem adquire veículos por meio dos leilões do Detran deve retirar o bem entre dos dias 6 e 20 de outubro, mediante o pagamento do valor de arremate, 5% de comissão da leiloeira e 17% de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Confira aqui o edital.