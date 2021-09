“Desrespeito”, William Bonner perde as estribeiras, quebra protocolo no JN e explode na Globo: “Desprezo”.

- Publicidade-

Primeiramente, o jornalístico abriu noticiando sobre os protestos ao redor do Brasil. E, claro, também falaram sobre os discursos agressivos de Bolsonaro em Brasília e São Paulo.

Pois bem, William Bonner soltou o verbo ao falar sobre. “O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira”, começou o âncora.

O jornalista não parou por aí. Ele fez questão de dar nome ao que Bolsonaro estava fazendo: “Em tom golpista, o presidente discursa diante dos manifestantes em Brasília e em São Paulo.”

E isso, foi só na escalada. Durante todo o Jornal Nacional, que foi ocupado em maioria pelos protestos, William Bonner demonstrou ser totalmente contrário ao presidente. Indo pelo mesmo caminho, o líder do país também criticou o jornalismo da Rede Globo.

“O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela Constituição, promovida e insuflada pelo presidente da República. Em diversas cidades, milhares de bolsonaristas participaram de atos com pautas que afrontam a democracia, como a intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal”, informou o ex de Fátima Bernardes.

“Em Brasília e em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro discursou. Voltou a atacar governadores e prefeitos que tomaram medidas de combate à disseminação do coronavírus. Voltou a atacar integrantes do STF. Voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. E no dia da independência, Bolsonaro elevou a temperatura da crise institucional que ele mesmo criou e tem alimentado”, finalizou o âncora.

Em resumo, a guerra de William Bonner com Bolsonaro está longe de acabar. Para quem não sabe, o presidente chegou a chamar o jornalista de “canalha” aos seus apoiadores, e já surgiu com um cartaz escrito “Globo Lixo”.