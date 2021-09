DESPENCOU: Jovem morre após caminhão carregado de toras de madeira cair da ponte

- Publicidade-

Moradores da região informaram que a ponte estava em péssimas condições. Muitos ficaram revoltados

No final da tarde dessa quarta-feira (01), o jovem caminhoneiro Elieber Ferreira Cordeiro da Silva, 21 anos morreu após o caminhão “toreiro” M.BENZ/2638 carregado de madeiras cair da ponte do Rio Belém na RO-133, km 05, zona rural de Machadinho D’Oeste-RO. O motorista ficou preso na cabine do veículo e morreu no local.

De acordo com as informações, o veiculo carregado de toras de madeiras seguia sentido ao município de Cujubim quando ao passar pela ponte do rio Belém a estrutura não aguentou, a ponte cedeu e o veiculo caiu de “ponta cabeça”, com a cabine para baixo.

O Corpo de bombeiros fora acionado até o local, e foi preciso usar uma Maquina escavadeiras pc com uso de cabo de aço para desvirar o caminhão e remover o corpo da vítima.

Uma guarnição de serviço da Polícia Militar realizou a sinalização do local até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil, que após os trabalhos de praxe, liberou o corpo para a funerária de plantão.

Segundo informações a vítima era morador do munícipio de Cujubim-RO.



