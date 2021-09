DESACATOU: Mulher é presa em bar por chamar policiais militares de lisos e favelados

- Publicidade-

Acusada dos crimes de desacato e resistência, uma mulher de 35 anos foi detida na madrugada deste sábado (25) em um bar na Avenida Mamoré com Rua Fábia, bairro Igarapé, em Porto Velho (RO).

Segundo o Rondoniaovivo apurou, os policiais foram ao local após denúncia de que havia um homem em um carro modelo Prisma se exibindo com uma arma.

O veículo com as mesmas características foi encontrado na frente do bar e estava com dois homens e a mulher do lado.

Os militares deram voz de parada e ordem para que todos colocassem as mãos na cabeça para serem submetidos a revista pessoal.

Foi nesta hora em que a mulher afirmou que não era bandida e que os policiais tinham que procurar o que fazer.

Ela se negava a passar por revista e começou a insultar os militares dizendo que eles eram lisos e favelados.

A equipe policial teve que agir com força física para conter e revistar a mulher, mas nada de ilícito foi encontrado com ela e nem com os dois homens.

Mediante a situação, a mulher foi levada detida por crimes de desacato e resistência. Na delegacia foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e a acusada liberada.