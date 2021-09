Deracre realiza melhorias no Ramal Sacada, em Rio Branco

- Publicidade-

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou serviços de melhoria e conservação no Ramal Sacada, localizado no quilômetro 90 da estrada AC-90 em Rio Branco. A ação foi executada na semana passada e contou com a utilização de um trator de esteira e pá carregadora.

Os técnicos da autarquia atuaram no melhoramento de 20 quilômetros, com serviços de pavimentação, reestruturação, limpeza e estabilização do ramal. Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os serviços beneficiam as famílias que vivem na localidade: “Várias famílias dependem desse ramal para escoar sua produção; a intervenção do Deracre aqui se deu graças ao apoio do governador Gladson Cameli, que apoia o nosso trabalho”.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.