Deputados aprovam PL que extingue Igesac e transfere 900 trabalhadores a Sesacre

- Publicidade-

Nesta quarta-feira, 1, a base do governo e oposição chegaram a um consenso e aprovaram, por unanimidade, na Assembleia Legislativa do Acre, o projeto de lei autoria do executivo que autoriza o governo a extinguir o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac)

Além disso, o PL cria quadro de pessoal em extinção para incorporar mais de 900 trabalhadores no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O PL reforça que os mais de 900 servidores, cujo 50% deveriam ser demitidos até o dia 30 de setembro, passem a compor um quadro especial em extinção , vinculado a Sesacre. Ainda de acordo com o PL, os empregados que serão remanejados para secretaria devem preencher requisitos como contratação ocorrida mediante a concurso público, esteja com vínculo empregatício ativo e que tenham completado o período de experiência do contrato de trabalho.

Conforme a proposta, todos os trabalhadores concursados serão considerados lotados nos setores em que já se encontram em atividade. Eles poderão ainda ser movimentados nas unidades de saúde e na Sede.