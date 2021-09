Deputado Nenem Almeida pede que governador diminua ICMS dos combustíveis

- Publicidade-

“Venho denunciar mais uma vez esse abuso, um verdadeiro assalto a mão armada que o cidadão acreano vem sofrendo. Hoje, novamente a gasolina sofreu um aumento e, como sempre, a culpa é do governo federal sim, é verdade, o combustível está atrelado ao preço do dólar, mas não é só o governo federal, o governo estadual tem sua parcela de culpa também, pois poderia diminuir o valor cobrado em impostos”, disse.

Nenem Almeida citou o exemplo do governador de Brasília, Ibaneis Rocha, que diminuiu o valor cobrado no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis em 10%, o que no Acre representaria menos setenta centavos. “O próprio governo diz que nunca se arrecadou tanto como no último semestre, então que ele dê uma contrapartida para o povo acreano oferecendo uma diminuição nesse imposto. O povo não aguenta mais, temos hoje 60 mil pessoas desempregadas no Acre. Os acreanos estão indo embora, as empresas estão indo embora, pois não têm incentivo nenhum”.

Andressa Oliveira/ Agência Aleac