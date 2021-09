Deputado e marido da prefeita de Tarauacá faz promoção pessoal com donativos da Defesa Civil Nacional

- Publicidade-

O deputado federal Jesus (PDT) publicou em um perfil de rede social as imagens de um evento da Prefeitura de Tarauacá na Zona Rural daquele município , mais precisamente na comunidade Ramal Manoel do Rádio. Não teria nenhum problema o parlamentar apoiar e participar das ações da administração municipal, se não fosse a promoção pessoal que faz com donativos arrecadados pela Defesa Civil Nacional em apoio às cidades mais atingidas pelas cheias deste ano.

Na postagem o deputado sequer faz menção a origem dos donativos, compostos por Cestas básicas, kit de limpezas e colchões.

Em Tarauacá, o deputado Jesus Sérgio é o principal conselheiro político da mulher, que é prefeita. Algumas reuniões e deliberações partem de conversas com o parlamentar.

Neia Sérgio surpreendeu ao vencer a eleição em meio a uma disputa que não era tida como favorita, mas prometeu revolucionar a administração da cidade, que viveu tempos difíceis com a gestão de Marilete Vitorino (PSD).

Pelo visto a situação dramática continua em desfavor dos moradores da terra do abacaxi.

O espaço fica aberto para assessoria da prefeita ou do deputado, caso queiram responder aos questionamentos.