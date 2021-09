Depasa realiza atualização cadastral de usuários

- Publicidade-

O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) está realizando a atualização cadastral dos usuários da autarquia nos municípios do interior. Esta semana, a ação é realizada em Acrelândia. O objetivo é melhorar a qualidade do banco de dados e dar mais agilidade e eficácia à comunicação com o cliente. Atualmente o cadastro do Depasa no município conta com mais de dois mil usuários.

Considerando o momento de pandemia, a atualização cadastral é feita em domicílio, de forma gradual. As equipes coletam os dados conforme a rota disponibilizada pelo sistema. Para efetuar o cadastro, o usuário deve informar número de registro geral, do documento de identidade e CPF.

Durante o trabalho de campo, caso identificadas informações divergentes das que ainda constam no sistema, a orientação das equipes é para que o usuário vá até a sede do Depasa munido de documentos pessoais e documentação do imóvel para realizar a transferência de titulação.

“Temos dentro no banco do Depasa cadastros feitos há 30, 40 anos, que não tiveram nenhum tipo de atualização. Em conversa com a diretoria e equipe técnica, chegamos à conclusão de que qualquer planejamento ou outros passos que possamos dar são consequência dessa atualização cadastral. Já fizemos isso em Capixaba, Bujari e Porto Acre e, neste mês de setembro, seguimos em Acrelândia. O objetivo é alcançar todos os municípios do estado”, lembrou o chefe do Departamento Comercial e de Faturamento do Depasa, Janderson de Assis.

Para Nézio Carvalho, morador da região central de Acrelândia, a atualização cadastral é mais uma ação que retornará em forma de benefícios para a população: “Vejo que os investimentos do Depasa hoje muito trarão de melhoramento para o abastecimento das famílias de Acrelândia. Água é vida, e o recadastramento traz uma legalidade para os consumidores ativos, aqueles que pagam em dia, retornando de forma positiva para a sociedade”.

Com um cadastro atualizado, é possível agilizar e dar mais segurança ao atendimento. “Com os dados do cidadão regularmente atualizados no sistema, conseguimos emitir a conta no nome do usuário e identificar problemas como troca de titularidade não efetivada ou cobranças extremamente altas ou muito baixas. Levamos todas a situações para o sistema, de modo que possamos realizar a cobrança justa, e esse é um trabalho que será contínuo e constante nos municípios”, enfatizou Janderson.