Delegado mata bandido dentro de casa durante tentativa de assalto; Veja vídeos

São Paulo| Um delegado identificado como Peterson Gimenez, sofreu uma tentativa de assalto em sua residência e acabou matando o assaltante de identidade não revelada. O fato aconteceu no último domingo (26), em Campinas, São Paulo.

Em um dos vídeos divulgados, o delegado relatou toda a ação que resultou na morte do criminoso. Segundo Peterson Gimenez, foram efetuados cerca de 11 disparos de arma de fogo contra o assaltante que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

As armas utilizadas e o celular do criminoso foram apreendidos. De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado, o caso foi registrado como roubo, homicídio simples e legítima defesa no plantão da 2ª Seccional de Campinas.

O corpo do homem baleado, foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A perícia esteve no local.

Vejam os vídeos: