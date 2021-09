Defesa Civil de Rio Branco registra pelo menos 50 ocorrências durante temporal que atingiu a capital

“Às vezes demora dias para a gente poder dar conta. Estou aqui vistoriando cada lugar, cada situação para averiguar todos os prejuízos e ver o que o poder público municipal pode fazer para minimizar esses danos agora. Tivemos pessoas feridas, mas nada com gravidade”, explicou.

A idosa Francisca da Silva, de 63 anos, mora no bairro Santa Inês, e teve a casa destelhada e vários móveis e eletrodomésticos foram molhados, além do susto que passou. Ela disse que correu para o quintal, com medo de ser atingida pelas telhas.