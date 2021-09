De dentro do presídio Bebezão mandou torturar e matar namorada 

- Publicidade-

Estava com as mãos amarradas, sinais de tortura e um buraco no peito a jovem Genagila Nascimento de Lima, 26 anos, que teve o corpo encontrado no Ramal Chaparral em Mâncio Lima neste domingo, 19. Ela morava no Bairro do Remanso em Cruzeiro do Sul e estava desaparecida desde a última sexta.

Um homem identificado como Bebezão, liderança de uma facção que atua na região e está envolvido em tentativa de fuga do presídio de Cruzeiro do Sul, seria o mandante da morte dela. Gleisson Souza Nascimento, vulgo Pico, já é procurado pela polícia como o assassino da jovem.

A motivação do crime seria uma possível traição por parte da jovem, descoberta por Bebezão. Pico era monitorado por tornozeleira eletrônica e matou a mulher com a ajuda de outros dois homens.

A investigação está sob responsabilidade do delegado de Mâncio Lima, José Obetânio.

” O Gleisson, vulgo Pico,

foi o último visto com ela e ainda com a tornozeleira, teve os passos monitorados. Agora vamos em busca de prende lo para esclarecer a história toda desse crime, que tem outros envolvidos “. Afirmou a autoridade policial.