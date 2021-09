De calcinha a notebook: Correios leiloam mais de 61 mil itens

Correios realizam leilão dia 27 de setembro, às 10h

Mais de 61 mil refugos estão disponíveis

Lotes variam de R$ 1.303 a R$ 85.050

Os Correios realizarão, no dia 27 de setembro, às 10h, um leilão com mais de 61 mil refugos. Os itens disponíveis nunca foram entregues aos destinatários ou foram devolvidos, sem sucesso, ao remetente, e já tiveram prazo vencido de direito à reclamação. Esse prazo varia entre sete e 30 dias, a depender do objeto.

Dentre os itens, estão peças de vestuário, equipamentos eletrônicos, bijuterias, livros, acessórios para veículos, entre outros. O valor inicial do lote mais barato é de R$ 1.303, enquanto o mais caro poderá ultrapassar os R$ 85.050.

Quem tiver interesse em participar do leilão deve se cadastrar na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. “O edital com todas as informações está disponível na plataforma Licitações-e, pelo nº 893602, e também na página de licitações dos Correios. Basta fazer a busca por modalidade ‘Licitações Correios Aberta’ e escolher ‘São Paulo Metropolitana’ na coluna dependência”, informou os Correios. Pessoas físicas e jurídicas podem enviar suas propostas de forma online até às 9h do dia 27.

Os lotes estão armazenados no bloco 1 do edifício dos Correios em São Paulo, localizado na Rua Mergenthaler, 592. Visitas aos bens devem ser agendadas pelo telefone (11) 4313-8150.

Lotes

Lote 1 – valor total: R$ 42.798,00

Vestuários: camisetas, camisas, blusas, shorts, calças, saias, vestidos, casacos, suéteres , roupas íntimas, sapatos, tênis, sandálias, chinelos, bolsas, chapéus, bonés, máscaras de tecido, paletós, gravatas, roupas infantis, etc.

Lote 2 – valor total: R$ 51.640,00

Casa e utensílio do lar: utensílios domésticos, eletroportáteis, toalhas, cobertores, lençóis, colchas, mantas, travesseiros, almofadas, tapetes, cadeiras, pufs, barbeadores, itens de decoração, itens de artesanato, antiguidades, material de limpeza, ventiladores, luminárias, quadros, vasos, eletrodomésticos, TV box, filtros, relógios de parede, torneira, pias, chuveiros, porta retratos, rádios, etc.

Lote 3 – valor total: R$ 6.568,00

Bijouterias: semi-jóias, bijouterias, anéis, brincos, colares, argolas, correntes, óculos, relógios de pulso.

Lote 4 – valor total: R$ 10.880,00

Material de Escritório: cadernos, canetas, lápis, borracha, quadros, papéis, envelopes, colas escolares, tintas escolares, estojo, porta lápis, aparelho telefônico, agendas, blocos de anotações, extensores, adaptadores, papel fotográfico, cadeados, etc.

Lote 5 – valor total: R$ 10.530,00

Equipamentos: retroprojetores, plastificadoras, contadores de moedas, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos.

Lote 6 – valor total: R$ 1.303,00

Livros e cultura: livros diversos, gibis, bíblias.

Lote 7 – valor total: R$ 85.050,00

Celulares e acessórios: aparelhos celulares, acessórios para celulares: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés, etc.

Lote 8 – valor total: R$ 14.565,00

Artigos Infantis: brinquedos, cadeirinhas para carros, carrinhos de bebê, móbiles, pelúcias, vídeo-games, jogos de vídeo games, controles de vídeo games, fraldas, cadeiras de alimentação, pratos infantis, etc.

Lote 9 – valor total: R$ 1.642,00

Microinformática: impressoras, tintas para impressoras, tonners, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvidos.

Lote 10 – valor total: R$ 13.685,00

Peças e acessórios para veículos: pneus de carros e motos, acessórios para automóveis e motos, peças automotivas, capacetes, ferramentas, porcas, parafusos, rádios automotivos, etc.