De 300 cirurgias eletivas, só 30 foram realizadas desde agosto no Juruá

Das 300 cirurgias eletivas que estavam na lista de espera no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul, apenas 30 foram realizadas desde que os procedimentos foram retomados no último mês de agosto, o que representa apenas 10% do total que está represado.

A expectativa da direção do Hospital do Juruá é concluir todas até junho de 2022. As cirurgias deixaram de ser realizadas em abril de 2019, por causa da pandemia de Coron6avirus. Mas antes disso já estavam em ritmo lento. Quatro cirurgiões atuam nos procedimentos eletivos, que são considerados sem urgência. A maioria da lista de espera, segundo o diretor Elcimar Reis, é de vesícula e de hérnias.

“Estamos atuando em apenas 50% da capacidade do Hospital e vamos aumentar isso gradativamente”, pontua o diretor, que é um dos cirurgiões.

Mutirão de cirurgias

E entre os dias 4 e 7, por meio de um mutirão, o governo do Estado vai realizar 16 cirurgias eletivas em Cruzeiro do Sul, incluindo histerectomia, miomectomia, curetagem e outros. O município de Sena Madureira também será contemplado.