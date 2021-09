Datafolha: Para 76%, Bolsonaro deve sofrer impeachment se desobedecer Justiça

- Publicidade-

De acordo com pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (18) pelo jornal Folha de S.Paulo, caso o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desobedeça a Justiça, para 76% dos brasileiros, ele deve sofrer um processo de impeachment.

Bolsonaro fez ameaças no último dia 7 de setembro ao dizer, durante os atos de cunho golpista, que não iria cumprir quaisquer ordens judiciais do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Nenhum cidadão tem o direito de descumprir ordens judiciais e, no caso do presidente da República, isso constitui crime de responsabilidade, passível de processo de impeachment.

Os entrevistados ouvidos pela pesquisa que acreditam que Bolsonaro não deveria ser punido nessas circunstâncias somam 21%, enquanto 3% não souberam opinar.