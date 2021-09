Cruzeiro do Sul vai iniciar vacinação de terceira dose na segunda-feira (13) para idosos à partir de 80 anos

- Publicidade-

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul recebeu na tarde desta quinta-feira, 09, pelo menos duas mil doses de vacina do imunizante Pfizer destinados à terceira dose ou dose de reforço para idosos acima de 80 anos e pessoas com imunossupressão.

A secretaria anunciou o início da vacinação de reforço para a próxima segunda, 13, nas Escolas Oswaldo de Albuquerque (centro) e Dom Henrique Ruth das 8 às 12 horas.

O secretário de saúde de Cruzeiro do Sul, Dr. Agnaldo Lima informa que independente de qual tenha sido o imunizante recebido nas duas primeiras doses, o imunizante a ser aplicado agora será o da Pfizer. Este foi o protocolo definido pelo Ministério da Saúde e ratificado pela Comissão Bipartite do Estado do Acre. O objetivo é proteger as pessoas mais vulneráveis da Variante Delta. Artigos científicos apontam como eficaz a terceira dose nestes casos.

“A ampliação para pessoas acima de 70 anos deverá ocorrer, mas tudo depende da quantidade de vacinas que iremos receber. No caso do público acima de 70, essa população já sore para cerca de 6 mil pessoas”, explicou o secretário.

Já a vacinação dos imunossuprimidos deve ocorrer especialmente nos postos de saúde, mas caso as pessoas deste público queiram comparecer nas escolas, serão atendidos, desde que comprovem a sua condição.

“Avançamos muito na vacinação e já colhemos resultados positivos com a diminuição das internações. Agora, diante da variante delta, pedimos para todas as pessoas que têm idosos acima de 80 anos em casa, que busquem nossos serviços de saúde para que eles recebam a dose de reforço. É uma garantia a mais contra a Covid”, solicita à população o prefeito Zequinha Lima.