Cruzeiro do Sul terá carnaval fora de época organizado por iniciativa privada

- Publicidade-

Um carnaval fora de época organizado pela iniciativa privada em Cruzeiro do Sul está marcado para ocorrer no dia 11 de setembro. Este será o primeiro evento do município aberto ao público em geral com exigência da apresentação da Carteira de Vacinação contra a Covid-19 para acesso ao local.

O organizador do Cruzeiro Folia, Fábio Barros, explica que só entrará no local quem tiver tomado pelo menos uma dose do imunizante.

Segundo ele, são esperadas cerca de mil pessoas para a folia. No local, haverá mesas com distanciamento de 2 metros umas das outras. “Estamos pedindo a carteira como forma de prevenção do nosso evento e também para incentivar a população a se vacinar”, explica.

Segundo as autoridades de saúde, somente as duas doses de vacina garantem a imunização contra a Covid-19. Cada dose aplicada só age no organismo depois de cerca de 15 dias.