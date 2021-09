Cruzeiro do Sul terá base do GEFRON e Centro Integrado de Comando e Controle

- Publicidade-

Em dezembro deste ano Cruzeiro do Sul vai contar com uma base do Grupamento Especial de Fronteira GEFRON e com o Centro Integrado de Comando e Controle – CICC.

As duas estruturas vão garantir uma atuação mais intensiva das Polícias Militar e Civil na região de fronteira e na cidade, com o uso da tecnologia .

O secretário de Segurança Pública, cel. Paulo Cézar, diz que a equipe do GEFRON passará pelo 1° Curso de Formação de Combatentes de Fronteira, que será ministrado em parceria com o 61 Batalhão de Infantaria e Selva – BIS. Os detalhes foram acertados em reunião nesta quinta feira, 9, em Cruzeiro entre o coronel Paulo Cézar e o comandante do BIS, ten.cel Carlos Eduardo.

” Com o Centro Integrado vamos ampliar nossa capacidade de monitoramento em tempo real de diversos lugares e o GEFRON vai combater os crimes transfronteiriços “, explicou.