Cruzeiro do Sul sai na frente e começa a aplicar dose de reforço em profissionais da saúde

O prefeito Zequinha Lima (Progressistas) anunciou que a partir desta quarta-feira (29) inicia a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais de Saúde de Cruzeiro do Sul. O município será o primeiro no Acre a oferecer a dose de reforço aos profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus.

O reforço foi autorizado pelo ministério da Saúde no início desta semana e segue as mesmas regras dos outros grupos. A aplicação só está liberada para aqueles que completaram o regime de imunização há pelo menos 6 meses.

Com mais de 90% da população imunizada com a primeira dose, desde o início da vacinação no Acre, o município de Cruzeiro do Sul tem sido um exemplo na gestão da vacina. Foi sempre o primeiro município a avançar, um dos primeiros do país a vacinar jovens a partir dos 12 anos e agora também será um dos primeiros a iniciar o reforço nos profissionais da saúde.

“Tivemos a tradição no país inteiro de que em todas as faixa etárias saímos na frente, demos conta do recado e somos referência nisso. Amanhã iniciamos a aplicação da terceira dose nos profissionais de saúde”, completou.

A vacina estará disponível na maternidade, Hospital do Juruá, Hospital Dermatológico e postos de saúde. “Não precisa sair do trabalho”, completou.