Cruzeiro do Sul comemora 117 anos com apresentações culturais, feira, casamento coletivo e live

Mesmo não ocorrendo o Festival da Farinha este ano por conta da pandemia, a programação do aniversário da cidade contou com a escolha do rei e rainha do festival. Segundo o secretário municipal de Cultura, Aldemir Maciel, a expectativa é que no próximo ano seja possível fazer o evento.

Também foi realizada feira de empreendedorismo, atendimento itinerante de saúde e social. Para terça (28) está programada uma live show com artistas locais. Na quarta (29), deve ocorrer o casamento coletivo de 17 casais por meio do “Projeto Cidadão” do Tribunal de Justiça do Acre.

“São muitas ações na área de cultura, de patrimônio e de administração para comemorar os 117 anos da nossa querida Cruzeiro do Sul. Estamos fazendo um aniversário diferente, de forma híbrida, presencial em alguns eventos e com lives em outros, para que todo mundo possa ter acesso. No caso da semana cultura no teatro é presencial e virtual, irão entrar 300 pessoas, conforme determina o decreto, mas quem tiver em casa vai poder curtir grandes shows e atrações locais”, disse o secretário.