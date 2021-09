Criminosos roubam jovem no centro de Rio Branco, mas acabam presos

- Publicidade-

Dois assaltantes foram presos nesta quarta-feira (8) ao assaltarem um jovem de 19 anos em pleno Centro de Rio Branco. O crime aconteceu na Passarela Joaquim Falcão Macedo.

Os assaltantes de 29 e 26 anos foram presos por policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar. A dupla foi encaminhada à Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

A arma utilizada no crime era um simulacro [arma de brinquedo]. Os bandidos subtraíram o celular da vítima, mas se deram mal com a ação rápida dos policiais que os detiveram no Parque Capitão Ciríaco.