Criança com autismo cai do 2º andar de prédio no Imbuí; polícia investiga

Uma menina de 6 anos, que tem transtorno do espectro do autismo, caiu do segundo andar de um prédio localizado no bairro Imbuí, em Salvador. Logo após a queda, na noite de segunda-feira (30), a criança foi socorrida para um hospital particular da cidade. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Civil, o pai da menina já foi ouvido na 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), que deve investigar o acidente. Imagens das câmeras do prédio já foram solicitadas pelos investigadores.

Há uma semana, para fugir da patroa, uma babá pulou do terceiro andar de um prédio que fica no mesmo condomínio.