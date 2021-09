CPI da Covid aprova convocação de ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle

- Publicidade-

Os senadores da CPI da Covid aprovaram na tarde desta quarta-feira (15) a convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Ana Cristina Siqueira Valle, para prestar depoimento.

O requerimento, de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), foi aprovado durante depoimento do empresário e suposto lobista Marconny Albernaz Ribeiro de Faria, amigo de Cristina e de Jair Renan Bolsonaro, filho “04” do presidente.

A CPI diz ter indícios de que Ana Cristina, mãe de Jair Renan, mantinha relação de proximidade com o lobista e que, a pedido dele, atuou para fazer indicações para cargos no governo federal.