Covid:19: Carregamento com mais de 33 mil doses de vacinas chega ao Acre nesta segunda (20)

Na última quinta (16), o estado acreano recebeu dois lotes com mais de 118 mil doses da Pfizer e AstraZeneca. Ao todo, foram enviadas 117 mil doses da Pfizer e 1,5 mil da Fiocruz para aplicação da segunda dose.

Conforme o Portal de Transparência do governo acreano, 251.493 pessoas estão totalmente imunizadas contra a doença no estado.

Dose de reforço

No último dia 7, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) começou a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid em idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos) em um mutirão montado na Biblioteca Pública Estadual, em Rio Branco.

O Ministério da Saúde tinha anunciado, no final de agosto, que a dose seria oferecida no Brasil a partir de setembro.

No dia 9, a capital acreana começou a aplicar a dose de reforço em idosos com 70 anos ou mais e que tenham tomado a 2ª dose há seis meses e em imunossuprimidos que tenham tomado a 2ª dose há pelo menos 28 dias.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 762.347 doses na população até esta segunda (20), data da última atualização. Das doses, 510.854 pessoas tomaram a primeira dose, 239.505 a segunda e 11.988 a dose única.