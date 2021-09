Covid-19: Rio Branco aplica 1ª, 2ª e dose de reforço em 13 pontos e no mutirão nesta quarta (15)

Nesta quarta também continua o atendimento no mutirão de vacinação na Unimeta, localizada na Estrada Alberto Torres, 947, Bairro da Paz. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Somente antecipação 2ª dose AstraZeneca com 60 dias ou +

Vacinação no Acre

O Acre já recebeu, de acordo com o Portal de Transparência, 953.833 doses de vacinas e foram aplicadas 735.338 doses na população até terça (14), data da última atualização. Das doses, 498.184 pessoas tomaram a primeira, 225.237 a segunda e 11.917 a dose única. Rio Branco aplicou 336,6 mil doses e Cruzeiro do Sul 99,2 mil.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.