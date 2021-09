Covid-19: Remessa com 1,2 mil doses da AstraZeneca chega ao Acre nesta quinta (2)

Pelo quarto dia seguido, o Acre recebeu mais um lote de vacina contra a Covid-19 na tarde desta quinta-feira (2), em Rio Branco. Desta vez, o governo federal enviou uma remessa com 1.250 doses da AstraZeneca/Fiocruz para continuar com a imunização dos moradores.

O 46º lote chegou em um voo comercial por volta 14h30 no aeroporto da capital acreana. A Secretaria de Saúde Estadual (Sesacre) informou que as doses serão usadas para a segunda aplicação.

O carregamento foi recebido pelas equipes estaduais de saúde e levadas para o Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI) para distribuir aos municípios acreanos.

Ao todo, entre segunda e esta quinta, o estado acreano recebeu do Ministério da Saúde cerca de 35.610 doses de vacinas.

A previsão é de que chegue um novo lote com mais doses de imunizantes nessa sexta (3) ao Acre.

Todo lote será usado na segunda dose — Foto: Keila Maziero/Superintendência do Ministério da Saúde no Acre

Outros lotes

Na segunda (30), a Saúde acreana recebeu um carregamento com 4.680 doses da Pfizer. Segundo o governo estadual, foi o 44º lote de vacinas recebido do Ministério da Saúde e todas as doses devem ser usadas na segunda aplicação.

Já na terça (31) chegou mais uma remessa de imunizantes. Foram 23.750 doses da AstraZeneca/Fiocruz enviadas pelo governo federal. Segundo a Sesacre, o lote era parte do 44º recebido na segunda e também será usado todo na segunda dose.

Seguindo com o reforço na imunização, na quarta (1º) o Ministério da Saúde encaminhou 4.680 doses da Pfizer e 1.250 da AstraZeneca/Fiocruz. O 45º lote de vacinas recebido do governo federal foi distribuído para as equipes de vacinação municipal para a segunda dose.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 842.183 doses de vacinas e foram aplicadas 685.296 doses na população até esta quinta (2), data da última atualização. Das doses, 472.649 pessoas tomaram a primeira dose, 201.017 a segunda e 11.630 a dose única. Rio Branco aplicou 314,9 mil doses e Cruzeiro do Sul 93,4 mil.