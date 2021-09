- Publicidade-

O Brasil registrou 764 mortes e 26.280 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Pelo quarto dia seguido, a média móvel de óbitos no país foi a mais baixa do ano, ficando em 621 nesta quinta-feira (2). Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O país tem um total de 581.914 mortes e 20.830.495 casos confirmados da doença desde o início da pandemia, em março de 2020.