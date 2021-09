COVID-19 aumenta risco de morte de gestantes

- Publicidade-

Estudos anteriores sobre COVID-19 e gravidez relataram taxas mais altas de parto cesáreo e parto prematuro e aumento da morbidade e mortalidade. São necessários dados adicionais abrangendo um período de tempo mais longo.

Pesquisa recente objetivou examinar as características e os resultados de uma grande coorte norte-americana de mulheres que deram à luz com e sem COVID-19.

Este novo estudo de coorte examinou 869.079 mulheres adultas, incluindo 18.715 mulheres com COVID-19, que tiveram parto em 499 centros médicos dos Estados Unidos entre 01 de março de 2020 e 28 de fevereiro de 2021. Verificou-se que as mulheres com COVID-19 tiveram mortalidade aumentada, necessidade de intubação e ventilação e admissão à unidade de terapia intensiva.

Essas descobertas sugerem que COVID-19 foi associado a um maior risco de morbidade e mortalidade para mulheres que dão à luz.

Fonte: JAMA Network Open. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.20456.