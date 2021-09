Coveiros vão embora e família enterra corpo de parente

- Publicidade-

Familiares de um homem precisaram enterrar o corpo dele com as próprias mãos após os coveiros do cemitério municipal de Itabira deixarem o local. O caso aconteceu em Minas Gerais.

Parentes da vítima, identificada como Vicente Queiroz, estavam fazendo uma oração no velório e se atrasaram cerca de 15 minutos para chegar ao local do enterro.

Segundo a nora de Vicente, a família chegou à cova às 17h45 e o cemitério deveria funcionar até as 18h. Com o buraco aberto, os parentes foram orientados a colocar o caixão dentro do espaço para que Queiroz fosse sepultado somente na manhã desta sexta-feira (24).

Indignados com a orientação, os familiares decidiram sepultar o corpo de Vicente usando as próprias mãos, além de instrumentos que estavam no local. Eles precisaram voltar ao cemitério na manhã desta sexta, já que o enterro foi feito na cova errada.