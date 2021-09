COVARDIA! VÍDEO MOSTRA PM’S AGREDINDO MULHER COM TRANSTORNO MENTAL SENDO AGREDIDA COM SOCOS E JOELHADAS EM GUARAPARI

- Publicidade-

Veja o vídeo da agressão covarde

Moradores do bairro Praia do Riacho, em Guarapari, filmaram uma abordagem policial que acabou em agressão na tarde do último sábado (25/09/2021). A Polícia Militar informou que, ao tomar conhecimento das imagens, irá instaurar um Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos.



Os vizinhos contaram que os militares foram acionados pelos próprios moradores para conter uma mulher que aparece no vídeo.

“Ela tem problemas mentais. Hoje (segunda) ela surtou e queria pegar as crianças do bairro. Falava que ia matar as crianças. Ela estava realmente surtada. Quando a polícia chegou, ela reagiu a abordagem policial e mordeu um dos policiais. Foi nesse momento que os policiais desferiram socos contra ela, e usaram da força para contê-la”, disse um dos vizinhos, de 36 anos, que prefere não ter o nome revelado por medo de represália.

Para o vizinho, a ação poderia ter sido diferente por parte dos policiais.

“Eles usaram a força bruta para conter a mulher que estava surtada. Ao invés de socos, poderiam ter imobilizado-a de outras maneiras menos agressivas. Fiquei muito assustado com a conduta do policial”, completou o morador.

Por outro lado, vizinhos agradeceram a ação dos policiais. “E se ela estivesse feito isso com uma criança? Poderia ter causado a morte de alguma criança aqui na rua. Ficamos assustados sim, mas ela mordeu o policial e ele acabou reagindo no reflexo”, disse outro morador que revelou ter medo da mulher.

O vídeo, de 17 segundos, que circula por grupos de WhatsApp, mostra a mulher levando socos e logo em seguida sendo levada ao chão na tentativa de imobilização para ser algemada.

Governador manda PM fazer “apuração rigorosa”

O governador Renato Casagrande comentou o caso em uma rede social na tarde desta terça-feira (28).

Diante da divulgação das imagens, Casagrande classificou a ação dos militares como “inaceitável” e determinou que uma apuração rigorosa seja feita.

“Determinei ao Comando Geral da Polícia Militar a apuração rigorosa e providências imediatas referente aos fatos.