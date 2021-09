CORTES NO ROSTO: Dona de casa é atacada a golpes de faca ao cobrar pensão de ex-marido

- Publicidade-

Após cobrar a pensão alimentícia do ex-marido, uma mulher de 36 anos sofreu tentativa de feminicídio na tarde desta sexta-feira (17) em uma casa que fica localizada no bairro Tancredo Neves, na área Leste de Porto Velho (RO).

As informações obtidas pelo Rondoniaovivo afirmam que o acusado de 46 anos foi até a residência da ex-mulher buscar a filha que ambos tem juntos.

O homem ficou enfurecido no momento em que a mulher cobrou o pagamento atrasado da pensão alimentícia.

A vítima afirmou ainda para o ex-marido que devido o atraso na pensão não permitiria ele levar a filha.

Nesta hora, o acusado ficou furioso e com uma faca atacou a ex-esposa com golpes no rosto e costas.

Depois de cometer o crime, o homem fugiu do local. A mulher foi socorrida para a UPA e a Polícia Civil seguirá nas investigações