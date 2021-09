CORONHADAS: Mulher é agredida pelo marido ao ser acusada de dar droga ao filho

- Publicidade-

Policiais militares prenderam um homem de 30 anos acusado de agredir a coronhadas a esposa de 25 anos nesta quarta-feira (15) em uma residência no bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho (RO).

O acusado, segundo relatos da ocorrência, chegou em casa armado com uma pistola calibre.40 com 12 munições no carregador.

Aparentando estar sob efeito de drogas, ele afirmava que a esposa estaria dando cocaína ao filho do casal de seis anos.

A mulher negou o ato e mostrou inclusive que não havia nenhuma droga na residência.

Mesmo assim, o acusado transtornado e usando uma pistola desferiu coronhadas na cabeça da vítima e causou corte na testa.

A vítima acionou a Polícia Militar e o acusado foi desarmado e preso em flagrante. A vítima teve de receber atendimento médico na UPA.