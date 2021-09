Cooperativa de Cruzeiro do Sul já exportou mais de 500 toneladas de material reciclável em quatro meses

- Publicidade-

Com apenas 4 meses de funcionamento a Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Cruzeiro do Sul (COOPSUL) já despertou a atenção de outros municípios do Acre e do Amazonas, que tem procurado os administradores para levar o serviço também a outras cidades.

O serviço da cooperativa tem se destacado em Cruzeiro do Sul, principalmente na coleta de resíduos domésticos que iam parar no aterro sanitário da cidade. Esses quatro meses em que a cooperativa está funcionando na cidade, já foram recolhidos bastantes resíduos, principalmente plásticos, sacolas, de supermercados, papelão e outros tipos de materiais que são embalados e enviados para indústrias de fora do Acre para passar por esse processo de reciclagem e reaproveitamento.

O processo de recolhimento e embalagem de material reciclável é feito por 21 pessoas que trabalham na cooperativa e devido a demanda que vem aumentando, o empreendimento está com um galpão no Bairro Formoso e um Ecoponto no centro da cidade.

O coordenador Eltimar Sombra diz que o trabalho já superou as expectativas. “O nosso resultado aqui é além do que a gente esperava. A gente fez a divulgação para a população de Cruzeiro do Sul e as pessoas estão vindo deixar a coleta e isso tem facilitado o nosso trabalho”.

A cooperativa trabalha na coleta de vários tipos de resíduos, que vai desde ferro velho, pneus, alumínios, plásticos, papel e papelão e nesses quatro meses já exportou mais de 500 toneladas de material. “Juntando ferro, papelão, papel e plástico, no mês de julho mandamos seis carretas em média de 500 toneladas de material, reciclagem que antes ia para o lixão”.