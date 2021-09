CONTROLE: Ponto eletrônico é instituto nas repartições públicas da prefeitura da capital

- Publicidade-

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), publicou um Decreto nesta quinta-feira, 3, que institui o sistema de controle de frequência por meio de ponto eletrônico nas repartições públicas do município.

Com o decreto, os servidores ficam obrigados a acionar o relógio digital, por meio do endereço eletrônico www.ponto.riobranco.ac.gov.br ou pelo aplicativo ponto digital a fim de efetivarem o registro das suas entradas e saídas, no início e fim de cada turno de trabalho.

O registro das entradas e saídas do servidor deverá ser efetuado ainda que seja nas hipóteses de atrasos, saídas antecipadas e intermediárias.