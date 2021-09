Consumidora denuncia Energisa por abuso na cobrança de tarifa

- Publicidade-

A servidora pública Ethiene Maria Gouveia Viana, que mora no conjunto Castelo Branco, em Rio Branco, usou as redes sociais nessa quinta-feira (15) para reclamar do valor da conta de energia elétrica que recebeu esse mês. Ela relata que o valor veio com um acréscimo astronômico e que ficou surpresa com o reajuste inesperado. Ethiene relata que sua conta de energia dupubicou o valor nos últimos meses mesmo mantendo a mesma média de consumo mensal.

“Estava pagando entre R$ 600 e R$ 700 reais, em agosto paguei R$ 1.068,20 e agora chegou a conta de setembro no valor de R$ 1.219,99 reais. Minha casa é simples, não é nenhuma mansão pra ter esse consumo todo, minha fiação é nova, não sei o que fazer”, afirmou.

Revoltada, a mulher que mora em um bairro de Rio Branco questiona: “É um verdadeiro roubo e não tem pra quem reclamar, por que a Energisa diz que está certo, mas eu pergunto: tá certo pagar um absurdo desse de energia?”.

A consumidora diz estar indignada e cobra que a classe política tome alguma atitude para resolver o que ela classifica como abuso por parte da Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Acre.

“Estou indignada, estou revoltada, cadê os políticos que em suas campanhas políticas gritam aos quatro ventos que o povo está em primeiro o lugar, que tudo farão para melhorar a vida da população, que tomam café nas varandas das casas, que andam no sol e na chuva, dando tapinha nas costas e chamando todo mundo de amigo? Sabe até quando dura isso? Só é abrir as urnas e contar os votos, foi eleito? Pois é, bate logo um problema de memória, esquecem tudo e o povo que se dane. Pois é, a partir de agora meu lema é #VOUPAGARMULTAMASNÃOVOTOEMNIMGUÉM”, afirmou.

Um dos seguidores de Ethiene nas redes sociais, o jornalista Marlus Ferreira, afirmou que ninguém é capaz de fazer nada contra os reajustes da Energisa no estado do Acre.

“Não adianta ninguém nesse Acre tem moral para fazer nada contra a Energisa e ponto”, afirmou.

A reportagem buscou um posicionamento da Energisa, que enviou nota de esclarecimento sobre o caso. Confira a nota:

Nota

A Energisa Acre esclarece que o valor final da conta de energia é o somatório do consumo mensal, impostos e encargos, energia comprada, além da bandeira tarifária vigente até abril/2022, no custo de R$14,20 a cada 100KW/h consumidos.

É importante enfatizar que em períodos de intenso calor ocorrem as maiores variações no consumo de energia: equipamentos como ar-condicionado, geladeira e freezers, por exemplo, usam muito mais energia para ter o mesmo desempenho de dias com temperatura mais amenas.

Por conta disso, principalmente no período de verão, é muito importante a adoção de hábitos conscientes de consumo e a utilização de equipamentos com selo de eficiência energética.

Informamos ainda que uma equipe técnica esteve na casa da cliente citada na reportagem para esclarecer os questionamentos feitos por ela e analisar se há alguma inconformidade na rede elétrica da residência.